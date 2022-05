LOSC : Gourvennec tacle l’arbitrage après Troyes, dernier match pour l'injurieux Sanches ?

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Lille peut quasiment dire adieu à l’Europe. Après une nouvelle contre-performance sur la pelouse de l’ESTAC Troyes, les Lillois n’ont qu’une infime chance de se qualifier pour une compétition européenne, la saison prochaine. Un match où l’arbitrage a fait vivement réagir le camp lillois.

En conférence de presse d’après match, Jocelyn Gourvennec allume l’arbitre du match et la VAR : « Il y a d’abord deux mauvaises décisions de l’arbitre, estime-t-il. Il y aurait dû avoir penalty sur Yilmaz avec le pied en avant de Biancone, qui touche le pied en plus du ballon et il y a une simulation manifeste de Dingomé, qui n’est pas touché. Je peux comprendre que l’arbitre ne la voit pas, mais que le VAR valide le penalty… c’est incompréhensible »

Par ailleurs, L’Équipe avance que Renato Sanches (24 ans) pourrait avoir disputé son dernier match sous le maillot du LOSC au stade de l’Aube. Expulsé suite à une réaction épidermique auprès de l’arbitre - « tu es zéro » - le milieu son départ est dans les tuyaux. La presse italienne évoquait dimanche un accord avec l'AC Milan pour un transfert de 20 millions d’euros.

Pour résumer Le LOSC s’est littéralement sabordé à Troyes, lors de la 35ème journée de Ligue 1. Après le match, le coach des Dogues tacle l’arbitrage. Il reproche notamment l’attribution du premier penalty de Troyes qui, pour lui, était une simulation.

Adam Duarte

Rédacteur