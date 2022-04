LOSC : grosses frictions dans le vestiaire des Dogues après les Girondins !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le LOSC a sans doute perdu du terrain sur les places d’honneur en concédant le nul à domicile hier contre les Girondins de Bordeaux (0-0). Le vestiaire lillois, déçu de ne pas avoir trouvé la solution face à une équipe en infériorité numérique pendant une heure, a même sérieusement tremblé. « Les échanges ont été tendus au point de surprendre quelques témoins », glisse L’Équipe.

« Oui, c’était un peu chaud, a bien admis le capitaine José Fonte. C’est normal quand tu ne gagnes pas un match que tu es obligé de gagner. Demain matin (ce matin) aussi, on va parler pour voir ce qu’on peut faire de mieux. Mais c’est une soirée difficile. Bordeaux, c’est passé, on ne peut rien faire. Il faut gagner à Angers (dimanche prochain), ça nous permettrait d’oublier ce match-là. » Un avis que partage son compatriote portugais, Renato Sanches : « On veut être parmi les équipes de tête. On y sera, j’en suis sûr. On va travailler pour se qualifier pour la Ligue des champions. »

En attendant les matches de l’OM et du RC Strasbourg cet après-midi, les Dogues (6es) ne se trouvent qu’à 6 points du podium, bien aidés par le nul entre l’OGC Nice et le Stade Rennais (1-1). Ils ne sont donc pas totalement décrochés, et c’est peut-être la seule bonne nouvelle à retenir de la soirée.

Bastien Aubert

Rédacteur