LOSC : Hatem Ben Arfa laisse beaucoup de regret à un ex coéquipier

Ce samedi (17h), le LOSC se déplace à Montpellier. Un match qui marquera les retrouvailles entre Hatem Ben Arfa et son ancien coéquipier à Nice Valère Germain. Dans le Midi Libre, l'attaquant héraultais a évoqué son ancien partenaire.

« C'est dommage car c'est un joueur rare »

« C'est un joueur à part. A tout moment, sur une action, il peut changer le cours d'un match. Comme devant Paris, où sur une accélération, il met dans le vent deux Parisiens et fait marquer. Après six mois sans jouer, c'est du génie. Cela fait du bien de le revoir sur le terrain et sur les écrans », a glissé Valère Germain, qui est aussi revenu sur leur passage commun au Gym :

« Il se serait très, très bien à Nice. Il était la tête d'affiche, il vivait bien dans un vestiaire insouciant. L'équipe tournait autour de lui. Le coach entretenait une très belle relation avec lui mais n'hésitait pas à lui dire les choses. S'il avait vécu plusieurs saisons comme celle-ci, il aurait été plus constant par la suite. Il y a eu l'opportunité d'aller à Paris, où il rêvait de jouer. Il n'a pas été dans les bonnes équipes au bon moment. C'est dommage car c'est un joueur rare ».