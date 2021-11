LOSC : Ikoné voit grand pour la suite de la Ligue des Champions

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

En s'imposant ce mercredi sur la pelouse du FC Séville (2-1), le LOSC a signé avec la manière sa première victoire de la saison en Ligue des Champions. Quelques secondes après le coup de sifflet final, Jonathan Ikoné, qui a inscrit le but de la victoire des Dogues, s'est exprimé au micro de RMC Sport.

"Je pense que ça s'est joué plus à l'envie. Ils menaient au score mais on n'a rien lâché. On est revenu et on a marqué le 2e but. On avait l'envie et on l'a démontré. On leur a fait mal dans la transition. C'est une équipe qui joue bien, qui garde le ballon. On a su montrer en contre nos qualités de vitesse. Si on se donne les moyens de gagner, je pense qu'on peut faire quelque chose dans ce classement", a lâché l'attaquant lillois, qui espère donc se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions.