LOSC : insultes, Lens, travail, les mots forts de Gourvennec

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Compliqué de les rater. Tant elles étaient nombreuses et insultantes. On parle ici des nombreuses banderoles déployées à l'encontre des joueurs du LOSC, hier contre Strasbourg. "Vous avez écrit l'histoire puis la honte, cassez-vous", "Les branleurs, les starlettes, les mercenaires, vous ne méritez plus ce maillot", "Vous avez écrit l'histoire puis la honte, cassez vous", "De la fierté à la honte, bougez-vous", tout y est passé.

Les joueurs ont donc réagi et se sont imposés face au RC Strasbourg. Et Jocelyn Gourvennec est revenu sur l'épisode. "On savait qu'après le match de Lens le mécontentement serait là, puis comme on a perdu à la dernière minute contre Reims ça a amplifié aussi la chose. C'était un contexte difficile on s'y était préparé, mais c'est toujours plus difficile de jouer dans ce contexte-là.

Les joueurs ont été au bout d'eux-mêmes pour arracher la victoire. J'ai été très touché il y a 10 jours quand ils scandaient mon nom et ceux de certains joueurs en veille de derby à l'entraînement, on a perdu le derby et maintenant c'est ça. Ca me peine, mais on sait aussi que l'entraîneur est toujours la première cible quand ça va mal. J'étais ciblé alors que j'avais à peine signé mon contrat ici, mais je ne peux rien faire si ce n'est travailler avec acharnement. Je ne fais pas grand chose d'autre que de m'occuper du LOSC et je continue."

Pour résumer En dépit de la victoire du LOSC, hier face au RC Strasbourg, les supporters du club du Nord en veulent toujours à leurs joueurs. Et surtout d'avoir perdu le derby face au RC Lens. Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur lillois, est revenu sur cet épisode.

Benjamin Danet

Rédacteur