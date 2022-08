LOSC : Ismaily a inscrit un but historique pour les Dogues face au FC Nantes

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Dans son édition du jour, La Voix du Nord révèle deux anecdotes savoureuses sur la performance du latéral gauche brésilien du LOSC Ismaily à Nantes vendredi soir (1-1). Tout d'abord, c'est qu'au bout de dix minutes après son entrée à la pause à la place de Tiago Djalo, il a dit à son partenaire José Fonte qu'il voulait sortir. Cela faisait en effet huit mois qu'il n'avait plus joué un match de haut niveau et il ne tenait pas le rythme physiquement.

Mais l'ancien joueur de Donetsk, dont la carrière a donc connu une coupure à cause du conflit russo-ukrainien, a bien fait de rester. Car c'est lui qui a marqué pour les Dogues et offert un très bon point à son équipe. Mieux encore : LVDN assure qu'il s'agit du 5000e but de Lille toutes compétitions confondues depuis sa création en 1944. Un grand moment pour le joueur comme pour le club nordiste !