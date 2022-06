LOSC : Jocelyn Gourvennec quitte le club ! (Officiel)

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Le LOSC continue son mercato estival. Après plusieurs départ de joueurs, le club a annoncé se séparer de son entraîneur, ce jeudi 16 juin.

Dans un communiqué, le club a officialisé son départ : « Le LOSC et toutes les composantes du club tiennent à remercier très sincèrement Jocelyn Gourvennec pour sa collaboration, son engagement et son professionnalisme tout au long de cette saison 2021-2022, marquée notamment par la conquête du Trophée des Champions et un 1/8ème de finale d’UEFA Champions League historiques. Le LOSC transmet à Jocelyn Gourvennec ses meilleurs vœux de réussite dans ses futurs projets professionnels. »

Paulo Fonseca devrait prendre la succession de l’entraîneur français, dans les prochains jours.

🔴 ​Fin de la collaboration entre le LOSC et Jocelyn Gourvennec. — LOSC (@losclive) June 16, 2022

Adam Duarte

Rédacteur