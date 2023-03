LOSC : Jonathan David a égalé deux records mythiques face au RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Auteur du but de l'égalisation à la 69e minute du derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC (1-1), Jonathan David est enfin parvenu à franchir ce cap du 50e but sur lequel il bloquait depuis quelques temps. Ce samedi, alors qu'il disputait seulement son 100e match de Ligue 1, le Canadien a inscrit son 50ème but toutes compétitions confondues sous le maillot lillois. Une marque loin d'être anodine car elle lui permet de revenir à égalité avec Eden Hazard au classement des meilleurs buteurs du club sur le XXIème siècle. Si Jonathan David ne battra probablement pas le record de but de Jean Baratte (officiellement fixé à 174 réalisations), l'ancien joueur de la Gantoise a quand même une vraie chance de devenir seul le meilleur buteur étranger de l'histoire des Dogues. Un record qu'il co-détient désormais avec le milieu du Real Madrid.

Alexandre Corboz

Rédacteur

