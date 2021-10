LOSC : Jonathan David déboule dans un prestigieux classement

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Auteur de deux doublés lors de ses deux derniers matchs, Jonathan David est enfin atteindre sa pleine dimension avec le LOSC. Buteur à six reprises en neuf journées de Ligue 1, le Canadien s'est non seulement emparé de la première place au classement des buteurs ex-aequo avec Gaëtan Laborde (Stade Rennais) mais il s'affiche actuellement parmi les attaquants les plus efficaces du vieux continent.

4e meilleur buteur du « Big 5 » européen...

Seulement devancé par Karim Benzema (9 buts), Erling Haaland et Robert Lewandowski (7 buts) dans les cinq grands championnats, Jonathan David s'affiche surtout parmi les joueurs à la plus forte affluence pour son équipe comme le rapporte le site anglais Whoscored.

… Et 3e joueur le plus impactant pour son club

Impliqué sur 46% des buts de son équipe, l'ancien joueur de la Gantoise n'est devancé que par James Vardy (Leicester City, 67% des 9 buts de son équipe) et Mikel Oyarzabal (Real Sociedad, 55% des 11 buts du club basque). De quoi reléguer définitivement au second plan le « Kral » Burak Yilmaz ?