LOSC : Jonathan David marque l'histoire, coup dur pour Ounas

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Derrière Mbappé, mais devant Neymar. Avec douze buts déjà inscrits depuis le début de saison, Jonathan David est le troisième meilleur réalisateur de Ligue 1, à égalité avec le canonnier de Lorient, Terem Moffi. Ce week-end, face à l'ESTAC, le Canadien a de nouveau fait trembler les filets avec un doublé, prouvant, si besoin était, qu'il réalisait en tous points une saison remarquable et remarquée.

Comme l'atteste le statisticien Opta, Jonathan David en a également profité pour marquer à jamais l'histoire du LOSC. Car contre Troyes, il est ainsi devenu le buteur étranger le plus prolifique de l'histoire du club. Et son nombre de quarante buts devrait, en toute logique, être beaucoup plus important en fin de saison.

Par ailleurs, et on l'a appris ce soir, Adam Ounas, sorti en début de seconde période face à Troyes pour une douleur à la cuisse, a annoncé lui-même sur les réseaux sociaux la durée de son indisponibilité. Il ne sera pas de retour avant deux mois sur les terrains.