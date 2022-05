LOSC : Jonathan David savoure la victoire contre Nice

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Les attaquants lillois sont en grande difficulté depuis le début de l’année 2022. Ces derniers n’inscrivent que top peu de buts et ne sont pas assez décisif. Jonathan David s’est cependant réveillé, à deux journées de la fin, en signant un doublé contre l’OGC Nice pour la 37ème journée de Ligue 1. Après le match, l’attaquant canadien est revenu sur la rencontre.

Pour le média du club, il s’est exprimé : « Ce n’était pas un match facile dans ce contexte, à l’extérieur et avec cette ambiance-là. En plus, Nice était encore en mesure d’aller chercher l’Europe. On a répondu présent en seconde mi-temps car en étant meilleurs offensivement et plus compacts en défense qu’en première période. J’ai pu marquer et je suis toujours heureux quand je marque. Cela me fait encore plus plaisir car cela faisait longtemps. »

🎙 Jonathan David : « On a répondu présent en deuxième mi-temps ».#OGCNLOSC pic.twitter.com/OYw9CBHd8z — LOSC (@losclive) May 14, 2022

Pour résumer Auteur d’un doublé contre l’OGC Nice, lors de la 37ème journée de Ligue 1, Jonathan David fait part de son sentiment après le match. Le buteur du LOSC savoure son retour en forme et se réjouit d'avoir à nouveau marqué pour son club.

Adam Duarte

Rédacteur