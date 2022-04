LOSC - Mercato : Jonathan Ikoné justifie son départ cet hiver

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

L’ancien joueur du PSG, Jonathan Ikoné, a quitté la Ligue 1 pour la première fois de sa carrière, lors du mercato hivernal 2022. Après plus de trois saisons passées dans le nord de la France, il a rejoint l’Italie. Un choix qu’il explique très simplement.

Pour Bein Sport, il justifie sa décision : « J’ai choisi de rejoindre la Fiorentina car c’est un bon club intermédiaire qui joue au ballon. Je ne veux pas franchir les étapes trop vite. Je ne suis pas parti de Lille plus tôt car j’avais peur de franchir cette étape. J’ai pris mon temps, j’ai réfléchi et je me suis dis qu’il était temps de partir. J’ai évolué sur ce point-là, même si la joie de vivre que m’apporte ma famille me manque. »

🎙 Jonathan Ikoné : "En quittant Lille, je voulais relever un nouveau défi, pour revenir à mon top niveau !" pic.twitter.com/4vbZx1YS37 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 3, 2022

