LOSC : José Fonte s'est offert un improbable record en Ligue 1 !

Les années passent et José Fonte s'impose toujours comme un des leaders du LOSC. Titulaire ce mercredi soir à Clermont pour la reprise du championnat (victoire 0-2 des Dogues), le défenseur portugais est entré un peu plus dans l'histoire de la Ligue 1.

En effet, José Fonte est devenu lors de ce match de championnat le plus vieux joueur à atteindre la barre des 150 matchs en Ligue 1, à 39 ans et 6 jours, sur les 70 dernières saisons, comme relevé par Statsdufoot sur Twitter. De quoi inscrire encore davantage sa patte au LOSC et dans le championnat de France, lui qui est un joueur de Lille depuis 2018.