LOSC : l'Ajax, le PSG, la prolongation de Mbappé… Galtier en avait pour tout le monde !

La double confrontation face à l'Ajax Amsterdam

"On va tout faire pour se qualifier. Par respect pour les joueurs qui ont fait cette saison pour se qualifier, les joueurs qui se sont hissés jusqu'ici. J'ai regardé plusieurs matchs de l'Ajax, dont celui contre le PSV, et c'est une équipe qui ne se pose pas la question de comment attaquer, comment défendre. Ils savent comment le faire et cela malgré les trois titulaires absents. Ce sont trois très bons joueurs qui seront absents demain du côté de l'Ajax : un très bon gardien, qui sera remplacé par un expérimenté, le meilleur buteur et un jeune très prometteur au milieu."

Le calendrier surchargé, la rotation de l'effectif

"C'est un calendrier chargé. C'est une chance quand vous êtes entraîneur, jeune joueur. C'est un privilège car il y a une exposition importante. Il doit y avoir une gestion minutieuse tout le temps pour avoir une équipe joueuse et dynamique. Demain, ce sera la paire Soumaré-Renato. On peut émettre des craintes sur la durée du match pour Renato mais il a gagné en expérience, en maturité et donc il peut à la fois sortir un gros match et avoir une bonne gestion de ses efforts."

Félicitations au PSG, fan de Kylian Mbappé

"Avant de finir, je voulais dire félicitations au PSG. On a vécu une belle soirée pour le football français. Et je voulais féliciter Kylian Mbappe pour sa performance. J'espère qu'on l'aura encore longtemps dans le championnat français."