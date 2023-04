LOSC : la déclaration tonitruante de Jonathan David pour la fin de saison

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Huit points. C'est ce qui sépare, ce dimanche, le LOSC de la seconde place du classement de Ligue 1, occupée par le RC Lens. Un écart important alors qu'il ne reste plus que sept journées et 21 points à prendre. Mais pour Jonathan David, l'attaquant lillois, qui a inscrit le but de l'égalisation avant que son équipe passe devant, il ne faut pas se contenter de la 5e place actuelle.

"On n'avait pas fait le job à Angers. On voulait se racheter, mais ce n'était pas facile, rien n'était joué mais on s'est battu. On va essayer de continuer à regagner des matchs. Quand tu marques le but du 1-1, tu emmènes tout le stade avec toi. C'était une belle séquence et on a su attaquer rapidement. À la mi-temps, il n'y a pas eu de hausse de ton. Les changements, ce sont les choix du coach et ça a fonctionné. En deuxième, on est allé chercher ces buts. L'Europe ? Tous les joueurs veulent jouer les meilleures compétitions européennes, on peut aller chercher plus haut, mais derrière nous, c'est chaud. Il faut continuer à gagner pour aller chercher cette place européenne."