LOSC : l'autre exploit de Christophe Galtier et ses Dogues

Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Au regard des récents événements, et notamment la défaite en Ligue Europa face à l'Ajax d'Amsterdam (1-2), la victoire face à Lorient, hier en Ligue 1, pourrait presque paraître anecdotique. Et pourtant. Le LOSC, avec ce succès sur le score de 4 buts à 1, a bien entendu offert la place de leader, ce qui, plus que jamais, laisse espérer un titre national en fin de saison. Et, surtout, Lille a signé chez les Merlus son septième déplacement victorieux consécutif.

Banal ? Pas vraiment, non. Surtout lorsqu'on lit les chiffres du statisticien Opta qui nous rappelle que deux équipes, seulement, dans l'histoire du championnat de France, ont fait mieux que Christophe Galtier et ses Dogues.