LOSC : l'étonnante saillie de Fonte sur l'arbitrage à Angers

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Si tout le monde s'accorde à dire que le LOSC est passé au travers de son match face au SCO Angers (1-1) dimanche au stade Raymond-Kopa, José Fonte a une autre vision des choses. Sur Prime Vidéo, le Portugais s'en est pris à l'arbitrage :

« Les décisions sont très difficiles. Il voit des choses que seulement lui voit. On essaie à plusieurs reprises de jouer, d’attaquer, mais quand tu as des décisions contre toi c’est dur. Burak n’était pas hors-jeu en première mi-temps. Bamba tape la tête du défenseur et il n’y a pas corner. Sur l’action qui suit, but pour Angers. Oui, je suis frustré ».

On va mettre ça sur le compte de la fatigue, José...

Fonte en veut à l'arbitre José Fonte s'en est pris à l'arbitrage pour expliquer le match nul du LOSC à Angers (1-1). Manque de lucidité du Portugais sur la mauvaise prestation de son équipe ou sentiment réel d'injustice ?

Alexandre Corboz

Rédacteur