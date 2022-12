LOSC : l'humiliation face au PSG, un tournant selon Fonseca

Avant la magnifique victoire de son LOSC à Naples (4-1) hier soir en amical, Paulo Fonseca a accordé une interview au Corriere dello Sport. C'est que, même si son aventure avec la Roma ne s'est pas bien terminée, l'entraîneur portugais a laissé un bon souvenir en Italie, où ses principes de jeu étaient apprécié. Pendant l'entretien, il a été questionné sur le 1-7 encaissé face au PSG le 21 août et il a fait cette drôle de confidence :

"Ca n'a pas été beau mais vous voulez que je vous dise ? Ca a été un moment important dans notre croissance. L'attitude courageuse de l'équipe m'a plu. C'est sûr, en Italie, je me serai fait crucifier pour ce résultat. Mais contre Messi et Mbappé, que vous avez vu à l'oeuvre dans la finale de Doha, il est difficile pour tout le monde d'obtenir satisfaction. Pour moi, ç'aurait été pire d'être battu en perdant également notre identité de jeu. J'ai accepté l'offre de Lille parce qu'on m'a proposé un projet de valorisation dans lequel je peux imposer mes idées de jeu. C'est une année zéro pour nous, nous verrons où cela nous porte. Nous allons essayer de nous rapprocher des premières places mais sans être obsédés par le classement. A part le PSG, il y a sept ou huit équipes en Ligue 1 qui peuvent jouer les autres places pour la C1."

💥 WOW! What a victory; the Dogues are ready for the Ligue1 return.



Napoli - LOSC 1-4



Good luck for the rest of your season, @en_sscnapoli 🤝 pic.twitter.com/hRsHfFqee2