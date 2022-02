LOSC : l'idole de Jonathan David le relie au PSG

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Vainqueur des Etats-Unis (2-0) dimanche soir, le Canada a de grandes chances de se qualifier pour sa première Coupe du monde depuis 1986. Premier de son groupe avec quatre points d'avance sur les EU à quatre journées de la fin, il peut compter sur un Jonathan David en grande forme. L'attaquant de 22 ans est désormais épanoui au LOSC, lui qui va retrouver la L1 pour un choc face au PSG dimanche. Le club de la capitale lui rappelle forcément des bons souvenirs puisque, comme il l'a expliqué au site officiel des champions de France, son idole y a fait un passage de deux ans...

"Mon idole, c’était Ronaldinho. On n’a pas du tout le même profil ni le même jeu, mais j’adorais ce qu’il faisait sur un terrain. C’est vraiment le joueur qui m’a le plus marqué. Sinon en tant qu’attaquant, j’ai beaucoup regardé Thierry Henry, Samuel Eto’o ou Didier Drogba. Ils m’ont inspiré." Et force est de constater qu'il a les qualités de vitesse, d'explosivité et d'adresse que les trois possédaient !

Découvrez l'entretien avec Jonathan David :

"Burak m’a toujours donné des petits conseils pour améliorer mon jeu." ⤵ — LOSC (@losclive) February 2, 2022