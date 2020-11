LOSC : l'Italie voit en Sven Botman un super-héros

Demain, le LOSC sera à San Siro pour y défier l'AC Milan pour le compte de la 3e journée du tour de poules de l'Europa League. Pas une mince affaire pour les Dogues vu comme les Rossoneri, leaders de Serie A, sont en forme depuis le début de la saison. A la pointe de leur attaque brille un Zlatan Ibrahimovic toujours aussi magique à 39 ans. Son match à Udinese (2-1) dimanche, avec passe décisive puis retourné acrobatique à 8 minutes du coup de sifflet final, résume à lui seul l'état de forme du Suédois.

Il excelle dans le même registre qu'Ibrahimovic

La principale question pour Christophe Galtier consistera à savoir comment arrêter l'ancien Parisien. Eh bien, La Gazzetta dello Sport lui a déjà fourni un élément de réponse : en lui mettant Sven Botman dans les pattes ! Le célèbre quotidien sportif milanais n'hésite pas à parler du Néerlandais comme d'un "super-héros", un "géant gentil" présentant toutes les qualités pour museler Ibrahimovic.

Le journaliste présent sur la vidéo explique que Botman, formé à l'Ajax, privilégie avant tout l'anticipation dans son marquage. Et que malgré sa grande taille, il est à la fois mobile et vif, exactement comme Ibra. Sauf qu'il a 19 ans de moins et que ça pourrait se ressentir sur la pelouse de San Siro. Et si jamais l'anticipation n'est pas possible, Botman peut jouer des muscles avec le Suédois puisqu'il mesure 1,93m, deux centimètres de moins que le Milanais. En attendant de savoir ce que donnera ce duel de "super", Botman a réussi l'exploit de conquérir le Calcio sans y avoir jamais joué !