LOSC : l'OL, l'état d'esprit du groupe, sa réussite… Gourvennec fait le tour de l'actualité lilloise

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Wolfsburg, une leçon à tirer avant d’affronter l’OL

« Quand on est tous ensemble, on va plus loin, plus vite. La place de Lille, c’est dans le haut du tableau. On travaille pour ça. »

Les remplaçants font (enfin) la différence

« C’est toujours une question d’état d’esprit. Un joueur qui rentre en étant frustré de pas avoir démarré le match et qui ne fait rien, c’est pas bon. Mais l’exemple de Jonathan (David), qui a été décisif à Wolfsburg en sortant du banc, c’est positif pour le groupe. Ça oblige l’entraîneur à faire des choix (sourire), mais c’est mieux pour tout le monde. Il y a une progression au niveau de l’implication. Il faut qu’on continue, que ce ne soit pas seulement sur les matches de gala. Il faut que ce soit tout le temps. »

Sa place dans l’histoire du LOSC

« J’en suis conscient et très heureux. Mais je suis surtout très heureux de renvoyer à mes dirigeants la confiance qu’ils m’ont témoignée. Je suis content du travail que tout le monde réalise. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques. »

EN DIRECT : suivez la conférence de presse avant #LOSCOL https://t.co/bCFMmIh8YU — LOSC (@losclive) December 11, 2021