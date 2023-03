LOSC : l'OM a également réussi à mater Bielsa

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ce mardi, La Provence nous apprend que l'OM et Marcelo Bielsa ont résolu à l'amiable le litige qui les opposait. A l'été 2015, après une seule journée de championnat, l'Argentin avait démissionné de son poste en accusant les dirigeants de ne pas avoir tenu leurs promesses. Il les avait ensuite traduit en justice et réclamait la somme de 3 M€. Le président marseillais, Pablo Longoria, a appelé El Loco à plusieurs reprises ces derniers temps et un terrain d'entente a été trouvé pour une somme largement inférieure à ce que Bielsa réclamait.

L'entraîneur sud-américain n'est donc plus en litige avec aucun club français. On se souvient qu'il y a deux ans, en juillet 2021, les prud'hommes n'avaient pas accédé à sa demande d'indemnisation à hauteur de 18,6 M€ après son renvoi à l'hiver 2017, seulement cinq mois après son arrivée dans le Nord. Bielsa aurait pu faire appel mais rien n'a été signifié.