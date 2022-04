LOSC : la banderole assassine des supporters des Dogues envers leurs joueurs

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Le LOSC n’y arrive plus en championnat. Les hommes de Jocelyn Gourvennec viennent d’enchaîner un quatrième match de suite sans perdre et une deuxième défaite de rang, après le match perdu contre Reims lors de la 33ème journée de Ligue 1. Les supporters des Dogues commencent à être en colère et manifestent leur mécontentement.

Juste après la défaite contre le Stade de Reims, les supporters du LOSC ont déployé une banderole à l’extérieur du stade : « Vous ne méritez plus ce maillot ». Une banderole dont l’entrée dans l’enceinte sportive avait été refusée.

Les joueurs lillois apprécieront…

Banderole déployé ce jour par le groupe de supporters . #LOSC pic.twitter.com/iKMXMzhAzX — 🥷🏽 (@axel_hmbt) April 20, 2022

Pour résumer Le LOSC vient d’enchaîner deux défaites de suite en Ligue 1. Les supporters des Dogues ont manifesté leur colère avec une banderole. Après le match contre Reims, les supporters du LOSC ont affiché une banderole dont l'entrée dans le stade avait été refusée.

