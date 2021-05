LOSC : la célébration du titre sévèrement mise en cause

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

C'était lundi, au lendemain du sacre. Des images, vues et revues, d'une foule imposante venue acclamer les joueurs du LOSC, sacrés champions de France. Ils étaient environ 15 000, pas vraiment pressés de respecter les gestes barrières. Ce qui, de toute évidence, en a agacé certains en ces temps d'épidémie du coronavirus.

A commencer par François Doulcier, le président des Amis du Paris-Roubaix, qui s'est exprimé sur les ondes de BFM Lille. "Il y a une certaine constance dans les mesures un peu absurdes prises par nos dirigeants. On supprime des grands événements sportifs comme Paris-Roubaix, les Quatre jours de Dunkerque ou l'Enduropale du Touquet et puis là, on laisse des milliers de gens déferler dans les rues, sans aucune protection. Tout ce qui s'est passé était parfaitement prévisible, mais les autorités ont laissé faire (...) D'un côté, on n'autorise pas mais on laisse faire, et de l'autre, on est très dur et on supprime l'un des plus grands événements sportifs qui est attendu dans le monde entier comme Paris-Roubaix."