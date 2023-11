LOSC : Fonseca annonce David titulaire face au TFC et révèle une mise au point avec ses joueurs

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Il a fait la leçon à son équipe après Bratislava

"Après le match, j'ai parlé avec les joueurs de la façon dont nous l'avons géré. On ne doit pas prendre des risques comme en fin de partie. On a revu les images de ce moment, pour que les joueurs comprennent ce que je voulais leur dire."

Il apprécie la doublette Bentaleb-André au milieu

"Nous sommes plus agressifs, plus équilibrés défensivement avec Nabil (Bentaleb) et Benjamin (André). Benjamin est plus fort défensivement et dans le jeu court. Nabil est fort dans les passes entre les lignes, les passes longues. Il y a une complémentarité entre ces joueurs importants pour nous."

"Jonathan David jouera demain"

David sera bien titulaire

"Jonathan David jouera demain. J'ai devancé la question (rires) ! Yusuf (Yazici) n'est pas un numéro 9 mais il peut jouer à cette place. Il joue bien dans l'espace, entre les lignes, mais il ne prend pas la profondeur. Jonathan, lui, trouve l'espace dans la profondeur. Il est aussi plus présent dans la surface."

Un LOSC moins spectaculaire cette saison

"Nous sommes plus équilibrés que la saison passée. Nous avons vu comment les autres équipes jouaient contre nous et nous nous sommes adaptés. Nous avons aussi d'autres joueurs, avec d'autres caractéristiques. Le jeu dépend aussi des conditions de jeu à domicile, qui sont mauvaises. Il faut s'adapter à ce terrain. Mais je pense que nous continuons à bien jouer. Nous ne créons plus autant d'occasions que la saison dernière mais nous continuons à jouer et à dominer les matches."

