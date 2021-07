LOSC : la réaction de Gourvennec après l'altercation Xeka - Djalo, sanctions à venir ?

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Scène assez surréaliste hier, à la mi-temps du match entre le LOSC et Courtrai (1-1), qui a vu Xeka et Djalo s'embrouiller au point d'en venir aux mains. L'arbitre a logiquement expulsé les deux hommes, laissant les Dogues à neuf en seconde période. Heureusement que les Belges ont sorti un de leurs joueurs volontairement pour équilibrer les débats. Dans L'Equipe du jour, on peut lire la réaction de Jocelyn Gourvennec mais également celle de Djalo et comprendre qu'il y aura des suites à cet incident.

« « L’altercation ? On va s’expliquer à tête reposée pour mieux comprendre ce qui s’est passé. Mais, pour moi, la décision de l’arbitre manque de sens, même s’il a appliqué le règlement », a déclaré Jocelyn Gourvennec. Les dirigeants du LOSC vont devoir se prononcer sur une sanction éventuelle envers leurs joueurs. Ce ne serait pas une première pour Xeka. L’ancien Dijonnais (26 ans) avait manqué un match la saison passée à Paris (1-0, le 3 avril) pour un « comportement inapproprié et déplacé », selon Christophe Galtier. Dans la soirée, Xeka a publié un message d’excuses sur Instagram au sujet de son incident avec Djalo : « J’ai fait une remarquer à un collègue avec qui je n’ai jamais eu de soucis, cependant celui-ci s’est senti offensé. Pourtant, je ne l’ai jamais insulté ni ne lui ai manqué de respect. A la mi-temps, il s’est précipité vers moi avec agressivité et j’ai essayé tout simplement de me défendre. » »

Les unes du journal L'Équipe du dimanche 18 juillet 2021.

Le journal > https://t.co/R9h8R6C3ej pic.twitter.com/5VpTIcrZm2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 18, 2021