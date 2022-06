LOSC : la réaction de Létang après le verdict de la DNCG

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ce mardi, deux clubs parmi les six auditionnés par la DNCG n'ont pas franchi le cut : le LOSC et l'Olympique de Marseille. Les deux clubs rencontres de grosses difficultés financières à cause d'une gestion pas toujours adaptée aux résultats. Ça a coûté son poste à Gérard Lopez il y a deux hivers chez les champions de France 2011. Son successeur, Olivier Létang, a été chargé de redresser la barre mais il lui faudra plusieurs mercatos pour cela. Et en attendant, le gendarme financier réclame des garanties.

Interrogé par France Bleu, le président lillois s'est en tout cas montré confiant pour la suite. « Tout va bien, ce sont juste des pièces complémentaires à apporter », a-t-il déclaré à la radio. La date de la nouvelle audition des dirigeants du LOSC n'a pas été communiquée. Mais elle devrait avoir lieu avant le 10 juin, date d'ouverture du marché estival...

La DNCG a mis le dossier du LOSC en attente



l'instance qui contrôle les finances des clubs français a demandé des documents complémentaires au LOSC



Olivier Létang, s'est voulu rassurant :

« Tout va bien, ce sont juste des pièces complémentaires à apporter » — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) May 31, 2022

Pour résumer Le président du LOSC, Olivier Létang, ne s'est pas alarmé du fait que la direction nationale du contrôle de gestion n'ait pas validé les comptes de son club et ait demandé des éléments complémentaires. Tout va bien, selon lui.

Raphaël Nouet

Rédacteur