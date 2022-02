LOSC : la rumeur FC Barcelone, sa blessure … L'étonnante trajectoire de Jardim cette saison

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Confirmé dans les buts du LOSC pour le match face à Metz ce vendredi soir (21h), Léo Jardim sera vraiment passé par tous les états chez les Dogues cette saison. L'Equipe est revenu sur le parcours chaotique du Brésilien, lequel est parvenu à retourner la concurrence d'Ivo Grbic ces dernières semaines.

Revenu avec une cote en hausse de son prêt à Boavista l'été dernier et même cité comme une option du FC Barcelone pour être la doublure de Marc-André Ter Stegen, Jardim a d'abord vite vu la confiance qui lui était accordée s'étioler. En seulement deux matchs et sept buts encaissés (Metz et Nice), l'ancien gardien de Rio Ave a perdu son statut de titulaire au profit de Grbic, prêté par l'Atlético. Un choix de Jocelyn Gourvennec aux allures d'électrochoc pour un gardien recruté par l'ancienne direction.

Les stigmates d'une opération loin d'être anodine

Après le déclassement, il y a eu la blessure : une douleur chronique aux cervicales qui l'a éloigné des terrains de novembre à février, avec une opération à la clé. « Ce n'était pas une opération lambda, c'est quelque chose d'assez important », a rappelé son entraîneur face aux médias. Suffisamment important pour qu'une cicatrice visible à l'avant du cou le rappelle.

S'il a profité de son break pour découvrir les joies de la paternité, Léo Jardim n'est finalement revenu à la compétition, après ce pépin suivi d'un Covid, que le 6 février dernier lors du fameux match face au PSG au stade Pierre Mauroy (1-5) où Ivo Grbic a complètement sombré...