LOSC : le beau geste des Dogues envers le RC Lens après les incidents du derby

Lors du derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC (1-0), le 18 septembre dernier, des incidents sont survenus entre les supporters des Sang et Or et des Dogues à la mi-temps de la rencontre. Suite à cela, les deux clubs ont notamment écopé d'un point de pénalité avec sursis.

Par ailleurs, Lille, qui sera interdit de parcage visiteurs en déplacement jusqu’au 31 décembre prochain, s'est engagé à prendre en charge à ses frais les dégâts causés dans le parcage visiteurs de Bollaert, selon les informations du journal L'Equipe. Pour rappel, 80 sièges ont été dégradés ou arrachés et des toilettes ont été vandalisés par les supporters lillois.

Communiqué du Racing Club de Lens suite à la décision de la Commission de Discipline de la @LFPfr après les événements de #RCLLOSC.



➡ https://t.co/nuXKAmwCyd pic.twitter.com/K6xRt9z10h — Racing Club de Lens (@RCLens) October 6, 2021