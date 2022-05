LOSC : le club réagit aux accusations du Royal Excel Mouscron

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Dans un communiqué, le club belge Royal Excel Mouscron accuse le LOSC d’être responsable sa situation économique et sportive actuelle et évoque le non-respect d’une convention de partenariat signée entre les deux clubs en juillet 2020. Face à cette accusation, les Dogues ont réagi.

Par communiqué, le club nordiste nie toute responsabilité et annonce que la décision finale sera prononcée par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole : « La convention qui unissait le LOSC au Royal Excel Mouscron prévoyait une clause permettant à l’une et l’autre des parties la possibilité de décider à la fin de chaque saison sportive de ne pas renouveler le partenariat. C’est cette clause que le LOSC a choisi d’activer à la fin de la saison 2020/2021, ce qui ne saurait lui être reproché.

Ensuite, si la nouvelle direction du LOSC a fait le choix de ne pas honorer le paiement des deux dernières échéances de la convention de partenariat sur la saison 2020/2021, c’est qu’elle conteste la validité de cette convention. Le LOSC a en effet demandé au Tribunal de Commerce de Lille Métropole de prononcer la nullité de la convention en raison de son caractère manifestement déséquilibré et des conditions contestables dans lesquelles elle a été signée

Le LOSC regrette la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui le Royal Excel Mouscron, particulièrement pour ses joueurs, son staff et ses supporters, mais il entend faire savoir qu’il n’est en rien responsable de ses défaillances économiques et sportives. Comme les supporters et joueurs du club belge, le LOSC est victime de cette situation dont seule la justice pourra déterminer les vrais responsables. »

🔴 ​Le LOSC réagit à la communication de l'@ExcelMouscron. — LOSC (@losclive) May 6, 2022

Pour résumer Alors que le LOSC a été publiquement attaqué par le Royal Excel Mouscron, le club vient de réagir via un communiqué. Le club français nie tout responsabilité et annonce laisser la décision finale au Tribunal du Commerce de Lille.

Adam Duarte

Rédacteur