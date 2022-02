LOSC : le CSKA Moscou déjà sous le charme de Yazici

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Après deux premières saisons plutôt réussies à Lille, marquées par le titre de champion de France 2021, Yusuf Yazici a connu six premiers mois catastrophiques sous la houlette de Jocelyn Gourvennec. Le milieu offensif turc a été sorti du onze de départ par le Breton, visiblement pas fan de son rendement aléatoire et de son replacement défensif à géométrie variable. Un départ s'imposait et il a eu lieu le 19 janvier. Direction le CSKA Moscou pour l'ancien de Trabzonspor.

Après six mois à jouer les utilités, Yazici allait-il avoir besoin de temps pour se relancer ? Pas du tout ! Lors de ses deux premiers matches (amicaux), il a délivré autant de passes décisives et affiché un bon niveau qui aurait séduit tout le monde au CSKA, selon la presse turque. Ces rencontres ont lieu contre les Danois de Viborg (3-2) mercredi dernier et Nordsjaelland (1-0) samedi, les deux disputés en Espagne, où les Russes sont en stage. Des bons débuts qui demandent confirmation mais qui laissent augurer un transfert définitif en fin de saison.

Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya çabuk adapte oldu! Çıktığı 2 maçta...https://t.co/uDNFf1ntZv pic.twitter.com/YMUUwuGcTt — 61saat (@61saat) February 6, 2022