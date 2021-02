LOSC : le fantôme Bielsa va revenir hanter les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

En cette période crise financière liée à la pandémie de Covid-19, les clubs de football comptent leurs sous. Pour ne pas l'avoir suffisamment fait, Gérard Lopez a été débarqué de son poste de président du LOSC. Son successeur, Olivier Létang, doit faire très attention et tenter d'équilibrer les comptes. Problème : vendredi, un rendez-vous prud'homal pourrait plomber les finances lilloises de façon conséquente !

En cas d'appel, la procédure pourrait durer deux ans

Ce rendez-vous concerne Marcelo Bielsa. La Voix du Nord rappelle que c'est ce vendredi que les avocats de l'entraîneur argentin et les dirigeants nordistes ont rendez-vous aux prud'hommes pour tenter de mettre un terme à leur litige. Pour rappel, le Loco réclame 16 M€ de salaires restants (il avait été débarqué en novembre 2017, six mois après son arrivée) plus 6 M€ de préjudice. Il fait valoir un contrat signé avec Gérard Lopez le 1er juillet 2017, mais qui n'a jamais été déposé à la LFP.

La Voix du Nord rappelle qu'il ne s'agit que d'une audience, ce qui implique que le verdict ne sera rendu que dans quelques mois (entre trois et six). Et si jamais l'une des parties fait appel, la procédure pourrait durer encore deux ans. Presque la meilleure des solutions pour un LOSC touché par la crise financières…