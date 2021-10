LOSC : le FC Séville, les difficultés offensives, le public… Gourvennec évoque tous les sujets

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

L’impact de la défaite à Clermont

« On pensait être à l’abri de ce genre de contre-performances par rapport à ce qu’on avait fait au mois de septembre en championnat. Quand ça se passe, il faut en discuter entre nous, bien l’analyser et passer au match d’après. Là, c’est une autre compétition, c’est la Champions League. Les joueurs se sont beaucoup bagarrés la saison dernière pour participer à cette épreuve. Ce n’est pas une épreuve anodine. En plus, c’est Séville, une équipe qui est régulièrement à un très bon niveau en Europe. On ne peut pas ressasser ce qui n’a pas fonctionné, se plaindre. On doit être dans quelque chose de positif, de moteur. »

Les difficultés offensives de son équipe

« Séville est la meilleure défense en Liga. C’est une équipe qui a de l’expérience, une équipe complète, avec des joueurs qu’on connaît bien en France. Il faudra un très bon LOSC, à la fois défensivement et offensivement. On devra jouer sur nos points forts pour leur poser des problèmes. »

Une pression de résultats ?

« C’est un mini-championnat. A l’issue de celui de demain, on sera à mi-chemin. Tous les matches sont difficiles. Il faudra qu’on arrive à l’emballer, à être conquérants, tout en étant intelligents pour ne pas s’exposer face à une équipe habile. On avait fait une bonne performance contre Marseille, qui a aussi de belles dispositions. On espère retrouver ces sensations, notamment avec le public. On sait que ce ça se jouera à pas grand-chose. »

EN DIRECT : suivez la conférence de presse avant #LOSCSEV https://t.co/37tYs7Lycn — LOSC (@losclive) October 19, 2021