LOSC : le geste de très grande classe de Yilmaz avant son départ

Arrivé libre à l'été 2020 au LOSC en provenance du Besiktas, Burak Yilmaz va quitter le club lillois cet été après deux ans passés dans le Nord de la France où il a été l'un des grands artisans du titre de champion de France de la saison dernière.

Yilmaz paie l'addition !

Avant son départ et le dernier match de la saison ce samedi face au Stade Rennais, l'attaquant turc a tenu à inviter l'ensemble de ses coéquipiers et du staff des Dogues dans un restaurant à Lille. Un geste de très grande classe de la part de Burak Yilmaz, qui aura connu des hauts et des bas au LOSC.

Avant de quitter le Nord de la France, Burak Yilmaz a invité l’ensemble de ses coéquipiers et son staff dans un restaurant à Lille. Un geste classe de la part d’un des artisans du titre de la saison 2020-2021 ! pic.twitter.com/flclq3L1uk — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) May 17, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur