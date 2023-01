LOSC : le groupe de Fonseca pour Troyes dévoilé !

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Le groupe du LOSC : Chevalier, Jakubech, Jardim - Diakité, Yoro, Djalo, Alexsandro, Fonte - André, Baleba, Angel, Cabella - Ounas, Weah, Zhegrova, David, Bayo, Virginius. Découvrez le groupe convoqué par Paulo Fonseca pour #LOSCESTAC ⤵



🤝 @hello_lille pic.twitter.com/cS8YfnX3Vj — LOSC (@losclive) January 14, 2023

Pour résumer L'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a dévoilé un groupe de 20 joueurs pour la réception ce dimanche de l'ESTAC, à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life