LOSC : le management de Fonseca pointé du doigt, sa réponse est cash

Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Entre les tensions hivernales avec Olivier Létang et l'intérêt de l'OM cet été, on ne voyait pas comment Paulo Fonseca pourrait rester au LOSC. Et pourtant, le Portugais est toujours à la tête des Dogues, qu'il a bien redressés en les menant à la 5e place de L1, synonyme de qualification pour l'Europa League Conférence. Pour autant, tout n'est pas rose pour l'ancien coach de Donetsk dans le Nord. En effet, L'Equipe révèle que certaines voix en interne lui reprochent une trop grande rigidité, ce que l'intéressé nie...

