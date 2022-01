LOSC : le match à Lorient reporté ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

« Suite aux tests anti-géniques effectués ce matin, deux nouveaux cas positifs à la COVID-19 ont été recensés au sein du groupe professionnel. A ce jour, douze joueurs sont placés à l’isolement, en plus de deux membres du staff technique, explique un communiqué du FC Lorient. De ce fait, le Club envisage de saisir la Commission COVID de la Ligue de Football Professionnel pour discuter d’un éventuel report du match Lille LOSC – FC Lorient programmé samedi à 17h00. »

Pour résumer

En raison des nouvelles mesures sanitaires liées au Covid-19, la rencontre entre le FC Lorient et le LOSC programmé samedi dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 (17h) serait d’ores et déjà menacé à cause de deux cas positifs.