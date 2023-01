LOSC : le nouveau chouchou des Dogues fait l'unanimité

Touché à un mollet, André Gomes devrait être préservé par Paulo Fonseca ce dimanche et donc faire l'impasse sur le 16e de finale de Coupe de France contre Pau. A l'instar de Jonathan Bamba, il est plutôt attendu la semaine prochaine pour le déplacement à Nice. L'absence du Portugais devrait profiter une nouvelle fois à Carlos Baleba, colosse camerounais de 19 ans qui fait l'unanimité au LOSC.

La Voix du Nord lui consacre un article ce dimanche et l'on constate que tout le monde en dit du bien. Paulo Fonseca loue sa capacité d'écoute : "Il est très attentif à ce qu'il doit améliorer. Il est très tranquille, très humble, c'est facile de travailler avec lui". Ses partenaires l'ont pris sous leur aile, son président, Olivier Létang, se dit paternaliste à son égard. On apprend également que Baleba et son entourage ont fait le choix de s'installer au domaine de Luchin. Bref, son ascension météorique ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin !

