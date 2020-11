LOSC : le pari Sven Botman validé sur la scène internationale

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Brillant depuis son arrivée au LOSC cet été afin de remplacer Gabriel (Arsenal), Sven Botman (20 ans) est déjà récompensé pour ses débuts remarqués en Ligue 1 sous les couleurs des Dogues. En effet, Nathan Aké blessé et ne pouvant pas participer aux deux matches de Ligue des Nations face à la Bosnie et en Pologne dimanche et mercredi, l'ancien joueur d'Heerenveen a été appelé en renfort par le sélectionneur des Oranje Frank De Boer.

Une première cape cette semaine pour Botman

S'il profite vraiment d'un concours de circonstances avec les absences de Virgil van Dijk et Mathis De Ligt, le Lillois a quand même un vrai coup à jouer avec les Pays-Bas. Après avoir affronté l'Espagne hier (1-1), la charnière Veltman – Blind pourrait être amenée à souffler sur l'un des deux matches.

Depuis le début de saison, Sven Botman a participé à l'intégralité des matches de Ligue 1 de Lille, formant un axe central très solide avec José Fonte.