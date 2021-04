LOSC : le PSG, son avenir, Aulas et l'OL, Galtier tranche dans le vif !

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le groupe

"Celik est à l'isolement, chez lui en Turquie, victime de la Covid-19 comme vous le savez. Jérémy Pied est également forfait. Tous les autres joueurs sont rentrés, certains tardivement. Burak Yilmaz a enchaîné trois matches avec la sélection, il va bien, mais aura-t-il toute la fraîcheur requise ? Quatre matches pleins depuis son retour, ça fait beaucoup. Je ne sais pas si il débutera. On décidera demain et avec lui."

Le PSG affaibli ?

"Je ne sais pas qui sera absent chez eux, mais ça reste un gros, gros collectif. Ça demande de la personnalité de les affronter, beaucoup d'investissement. Leurs joueurs sud-américains ne se sont pas déplacés lors de cette trêve internationale, ils seront donc frais. Mais de toute façon, Paris c'est du très, très costaud. Pour les battre, il faut être à 110%. Par rapport au match de Coupe de France, et notre défaite 3-0, ça nous montre ce qu'il reste à améliorer. La vérité des surfaces a parlé. Nous, on a buté sur Navas. On ne va pas s'appuyer sur une défaite, mais on a travaillé certains points depuis notre match. Mais attention, celui qui perdra aura encore des chances pour le titre et celui qui gagnera ne sera pas nécessairement champion. Il faut relativiser. Etre lucide, ne pas paniquer."

Mike Maignan

"C'est un gardien qui, en dehors de ses qualités naturelles, a vraiment gagné en maturité. Il a un regard sur le jeu plus important que lors des années précédentes."

L'absence du public

"Ça manque, toujours autant. Même si on commence à s'y habituer. Malheureusement."

L'avenir de Galtier

"Pendant la trêve, j'ai récupéré en famille. Et j'ai donc lu tout ce qu'il s'est dit sur moi. Le président Létang, il est prévu que je le rencontre, rapidement. Mais par rapport à ce qui s'est dit, et notamment ce que Monsieur Aulas a dit récemment, je confirme et j'insiste : nous ne nous sommes pas parlés dernièrement avec le patron de l'OL. Jamais. J'ai des rapports amicaux avec lui, mais c'est mal me connaître, et le connaître, que de croire que nous puissions en profiter en ce moment pour parler de l'avenir. Ce qui est clair, aussi, c'est que mla priorité restera au LOSC dans les discussions."