LOSC : le PSG, son avenir… Galtier a parlé de tout sauf du rachat du club

Zapping But! Football Club LOSC : Burak Yilmaz, une bonne idée ?

Le changement de gouvernance

« Concernant la nouvelle gouvernance et le rachat du club, je ne répondrais à aucune question. Le nouveau président parlera certainement la semaine prochaine. Je ne suis pas tendu mais je crois qu'il est très important, de par ma fonction et mon rôle, de se focaliser sur le match et rien d'autre que le match. On aura le temps avec Olivier (Létang) de parler du projet plus tard. »

Le PSG

« Neymar est un très grand joueur. C'est certain qu'un PSG avec Neymar, ça a un certain niveau, et un PSG sans Neymar, ça a un autre niveau. On va jouer deux gros matchs, Paris à domicile et Montpellier chez eux. On fera le bilan de cette série de 10 matchs après ces deux-là. La série est pas mal, elle peut être extraordinaire ou très bien. Le PSG est une grande équipe, avec un grand entraîneur et de grands joueurs. Notre collectif va être très important demain. On sera dans notre modèle et notre système habituel, je ne sais pas encore dans quelle animation sera le PSG. On a préparé deux organisations possibles pour Paris et on travaillera dans ce que l'on sait faire. On fait partie d'un groupe qui chasse dans cette première partie de saison. On se retrouve aujourd'hui en tête provisoirement mais Paris reste le favori. »

Son groupe, le schéma tactique, les ambitions

« J'avais demandé d'avoir un effectif capable de jouer avec deux lignes de 4. C'est un système très rationnel en terme d'occupation de terrain, où il y a beaucoup de paires et permet d'être compact sur un plan défensif et offensif. L'effectif disponible pour Dijon sera disponible pour Paris. Pied, Araujo et Sanches sont toujours forfaits. »