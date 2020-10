LOSC : Le RC Lens, le derby, ce qu'il faut retenir des propos de Galtier

Plus que deux jours avant le grand rendez-vous. Et même si le stade Pierre-Mauroy sonnera creux, Covid-19 oblige, le derby du Nord reste indéniablement un match à part. Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, le sait, lui qui a connu tant de derbys ASSE-OL, lorsqu'il dirigeait la maison verte. Il y a quelques minutes, face aux médias, le Marseillais est donc revenu sur cette rencontre pas tout à fait comme les autres.

"Tout le monde, dans mon groupe, a eu du temps de jeu récemment, en sélections, et tout le monde est disponible. Ce qui est bien. Pour José (Fonte), un test de dépistage Covid a été effectué aujourd'hui. On attend le résultat. Lens ? Le classement parle de lui-même. C'est une équipe très bien organisée, avec un système clair. C'est une formation généreuse qui joue bien, avec un bloc défensif très solide. Ils auront des absents, et non des moindres. Mais les absents seront remplacés. Donc, il faudra s'en méfier. Le RC Lens est un promu qui effectue un début de saison surprise."

Le derby, rien que le derby

"Les joueurs sont vraiment focalisés sur le derby. Y compris les étrangers. Il y a toujours une motivation importante, une fierté supplémentaire de le gagner. Tout le monde veut le jouer. Il y a ce que représente le match, bien entendu, avec un enjeu sportif. Mais il y a aussi le fait que ce match, on le joue pour les autres. Les supporters, les salariés du club et j'en passe. Par rapport à ma propre expérience à l'AS Saint-Etienne, il est aussi évident que Lens ressemble aux Verts. Il y a des comparaisons. Mais ce sera un match différent"

Galtier en a également profité pour évoquer le huis clos. Ce qui sera le cas dimanche soir en raison du couvre-feu instauré à Lille. "Il y a une incidence sur la performance des joueurs. C'est une évidence. A domicile, les joueurs locaux ne sont plus transcendés. Un derby, c'est une ambiance et là il n'y en aura pas."