LOSC : le report de RC Lens – PSG a fait tiquer Christophe Galtier

Tandis que le LOSC doit défier Reims ce week-end en Ligue 1, Christophe Galtier ne s'est pas privé d'évoquer un sujet annexe. Le coach des Dogues a livré son sentiment sur le sujet polémique du début de semaine, à savoir le report de la rencontre entre le RC Lens et le PSG pour permettre aux Parisiens de recharger les batteries après le parcours usant en Ligue des champions.

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, n'avait déjà pas caché ses réserves sur le choix de la date placée deux jours après la réception de la Croatie dans le cadre de la Ligue des Nations. Son homologue du LOSC est allé dans son sens dans des propos relayés par Lensois.com.

Galtier en accord avec Deschamps

« Je trouve la remarque de Didier Deschamps tout à fait logique. Quand j’ai vu qu’on plaçait au jeudi 10 septembre le match du PSG. Quand on voit le nombre de joueurs sélectionnables au PSG. Même s’il n’y a pas les sud-américains, il y a les sélections européennes et celle française où on voit l’importance des joueurs parisiens. Il est évident que cela pose un dilemme et un gros problème à Didier. J’abonde dans ce sens. C’est très surprenant de placer ce match là 48 heures après un match, un stage de 2 matches. C’est la LFP qui a pris la décision. Il y a eu des échanges entre les clubs, mais je trouve ça surprenant. Je rejoins Didier quand il a l’impression qu’on lui impose de ne pas faire jouer les joueurs parisiens en équipe de France », a estimé l'entraîneur des Dogues.