LOSC : le titre, les mises en garde, Nice, le RC Lens, Galtier avait des choses à dire

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

La victoire au Parc, l'ambiance dans le groupe

"Quand il y a une grosse performance, il faut mettre en garde. Il y en a donc eu beaucoup. Et notamment pour les matches à domicile. Surtout vu nos anciens résultats chez nous. Nos entames de match ne sont pas bonnes chez nous. On doit s'améliorer dans ce domaine. Peut-être dès l'échauffement. Quand ça se répète, ce n'est pas la faute à pas de chance."

L'OGC Nice

"On ne doit penser qu'à cette équipe et pas aux matches qu'il nous reste. Nice, c'est une défaite en 8 matches je crois. J'ai vu leur match contre Montpellier, ils ont marqué trois buts. Nous, on avait marqué qu'une fois. Donc méfiance. C'est une équipe joueuse. Ils ont de très bons attaquants avec Gouiri et Dolberg. Il faudra vraiment être vigilants et mettre cette équipe sous pression."

Entames de match

"En début de saison, quand on marquait en premier, c'était compliqué pour l'adversaire. Ce n'est plus le cas. Et quand on voit nos récents débuts de match, on ne peut pas s'en contenter. Y compris à Lyon. On doit donc beaucoup travailler ça. Collectivement et individuellement car les joueurs doivent mieux aborder cette partie du match."

Le derby contre Lens

" Ce match, c'est loin. Après Paris, j'ai félicité les joueurs, mais on ne doit penser qu'à Nice. On ne se projette pas sur le RC Lens. Il ne le faut pas."

La pression du titre

"On n'en a pas. Ce qu'il nous arrive, une fois encore, ce n'est que du bonheur. On aurait tous signé pour ça. Donc, non, on n'aura pas la pression de mal faire. Juste des matches à gagner et à bien préparer."