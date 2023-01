LOSC : le verdict est tombé pour les absences de Fonte et Bamba !

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

En plus de perdre deux points contre le Stade de Reims (1-1), le LOSC a perdu sur blessure José Fonte et Jonathan Bamba lors de cette rencontre. Et le champion de France 2020-2021 va devoir faire sans ces deux joueurs pendant plusieurs semaines.