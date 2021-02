LOSC : les absents, le couac Ajax, Bielsa... Christophe Galtier avait des choses à dire

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le point santé

« Burak n'est pas apte pour ce déplacement. L'intégralité de l'effectif est disponible pour le match. Concernant Reinildo, il s'agissait d'une crampe sur son dernier tacle. On avait une crainte mais ce n'est qu'une crampe ».

Lorient, un adversaire redouté

« Au match aller, Lorient était un peu en apprentissage de la Ligue 1. Ce n'est pas le même Lorient maintenant (...) Ils ont changé d'organisation sur les derniers matchs avec un 5-4-1 et de la projection très rapide vers l'avant ».

Sur la difficulté accrue à gagner des matchs

« On s'aperçoit que les équipes que l'on joue nous donne moins d'espaces par rapport à nos caractéristiques. S'il y a un moment où une équipe peut nous donner des espaces, c'est quand elle a le ballon. Nous avons énormément travaillé sur cela depuis janvier 2020. On a cette volonté de défendre en avançant (...) Il y a de grandes équipes européennes, comme l'Atletico Madrid, qui font en sorte que l'équipe adverse tombe dans la faute, le déséquilibre. Profiter, c'est pousser l'adversaire à faire des erreurs. Mais pour cela, il faut défendre en avançant, avoir des joueurs frais et pouvoir le faire sur la durée du match.»

Sur le match raté contre l'Ajax

« Il y avait une grande attente de tout le monde sur ce match et il y a eu une grande déception collective et individuelle. J'ai décidé de ne pas revenir sur le match et se projeter directement sur le match à Lorient. A chaud, les choses peuvent être mal interprétées et j'ai vu mon groupe très marqué à l'entraînement vendredi matin. Donc à partir de cela, j'ai occulté le classique debriefing d'après-match pour parler de ce qu'on devait faire à Lorient. »

Sur la colère de Yazici

« On a raté notre match. Yusuf a une forte personnalité, du caractère et il n'a pas été satisfait de ce qu'on a fait contre l'Ajax. Quand un joueur a une énorme frustration, je préfère qu'il aille la libérer dans le vestiaire puis revienne 4 minutes après. J'ai aussi été interpellé de le voir retourner au vestiaire mais j'ai apprécié qu'il revienne 4 minutes après et qu'il salue tout le monde ».

Sur les propos de Marcelo Bielsa sur Luis Campos

« Je ne dois pas commenter les propos de monsieur Bielsa. Mais avec Luis, on a parlé que football, jamais économique. Tous les échanges étaient liés à la problématique du jeu, l'organisation autour de l'équipe. Et c'était un plaisir car il a cette compétence-là. »

Retranscription : compte Twitter du Petit Lillois.