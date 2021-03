LOSC : les dernières nouvelles sur la blessure de Sven Botman

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Plus de peur que de mal pour Sven Botman, apparemment. Le défenseur du LOSC était sorti sur blessure hier contre Nîmes après avoir ressenti une douleur musculaire. « Sven est un des joueurs qui a le plus joué. Il est sorti avec une douleur musculaire. On ne connaît pas l’état de sa blessure mais ça a l’air important, il a demandé à sortir », avait confié Christophe Galtier, inquiet.

Il va filer en Hongrie

Mais tout semble rentrer dans l'ordre. Parti ce matin aux Pays-Bas pour faire constater sa blessure auprès de sa sélection nationale, Botman devrait finalement âtre opérationnel pour la phase de groupes de l'Euro Espoirs en Hongrie selon Voetbal, qui affirme qu'il sera du voyage.

Goed nieuws! Sven Botman reist mee naar Hongarije met Jong Oranje — Stef de Bont (@stefdebont_vi) March 22, 2021