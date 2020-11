LOSC : les Dogues concurrents du PSG ? Les supporters répondent

Que c'est beau, le football avec le Qatar ! Depuis qu'il a débuté le dopage financier au PSG, l'état pétrolier a acheté la plupart des titres mis en jeu en France grâce à un budget permettant d'acheter des stars mondiales quand le reste de la Ligue 1 doit former ses joueurs ou les acheter dans des championnats plus faibles. Le budget du club de la capitale est trois fois supérieur à celui de son premier poursuivant (l'OL) et six fois plus grand que la plupart des autres écuries…

78% ne voient pas Lille champion

La conséquence de tout cela, c'est qu'après dix journées, la course au titre semble déjà pliée ! Alors qu'il s'est incliné lors de ses deux premiers matches, le PSG vient d'enchaîner huit victoires, ce qui lui permet de devancer son plus proche poursuivant, le LOSC, de cinq longueurs ! Le site Le Petit Lillois s'est tout de même risqué à demander à ses suiveurs s'ils pensaient l'équipe de Christophe Galtier taillée pour le titre.

La réponse est quasi unanime ! Plus des trois-quarts des sondés (78%) estime que le LOSC n'est pas un rival au PSG pour le titre. Ils sont 20% à penser le contraire (2% d'abstention). Encore une fois, Paris va jouer tout seul dans son coin et les autres vont se disputer la 2e place. Merci qui ?