LOSC : les Dogues déjà assurés de terminer dans le Top 4 ?

On l'écrit régulièrement : Paulo Fonseca bat ou égale de nombreux records pour un entraîneur dans sa première saison au LOSC. Il est donc logique que la performance du Portugais rejaillisse sur son équipe. Celle-ci, à l'heure de défier le SCO à Angers, est en effet bien partie pour décrocher une place européenne à la fin de saison, ce qui était l'objectif non déclaré du président Létang l'été dernier.

15 victoires après 29 journées, c'est le Top 4 assuré !

Le compte Twitter de la Ligue 1 a rappelé que sur les douze dernières saisons, à chaque fois que le LOSC a totalisé 15 victoires ou plus après 29 journées, il a systématiquement terminé dans le Top 4. C'est arrivé en 2010-11 (1er au final), 2011-12 (3e), 2013-14 (3e), 2018-19 (2e) et 2020-21 (1er). Notons d'ailleurs que le Lille de cette saison a déjà fait aussi bien ou mieux en termes de victoires que celui de 2015-16, 2016-17, 2017-18 et 2019-20. Une belle performance qui a de fortes chances d'être améliorée avec ce déplacement sur la pelouse du dernier...