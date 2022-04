LOSC : les Dogues libérés par le départ de Ben Arfa ?

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Selon L'Equipe, au moment où il s'est embrouillé avec Jocelyn Gourvennec samedi dernier après le 0-0 contre Bordeaux, Hatem Ben Arfa aurait déclaré à Jocelyn Gourvennec que lui était aimé au sein du vestiaire du LOSC. Force est de constater que le meneur de jeu, mis à l'écart depuis, s'est totalement trompé. Le quotidien sportif précisait d'ailleurs qu'après l'altercation, les tauliers du vestiaire lillois étaient allés apporter leur soutien à leur entraîneur. Et ce dimanche, La Voix du Nord explique même que le comportement de Ben Arfa agaçait plus d'un partenaire...

"C'est curieux, la vie d'un groupe. Au bout d'une semaine qui a vu le départ brutal de l'un des siens, le vestiaire lillois est plus uni que jamais. On nous l'assure, en tout cas. Dès dimanche matin, le soulagement aurait été de mise alors que le résultat de la veille n'avait pas été satisfaisant. Le comportement d'Hatem Ben Arfa interpellait en effet depuis plusieurs semaines et notamment depuis l'élimination contre Chelsea. Régulièrement, sur des petits jeux, il avait montré des gestes d'humeur. Cela ne manquait pas d'agacer. Quand l'ex-international a craqué samedi, personne n'a pris le relais. Les cadres lui ont demandé de se taire. Ben Arfa a quitté seul le stade Pierre-Mauroy."

🗣️💬 "C'est pathétique de la part du joueur ! Quand t'es un professionnel et que tu faisais encore des Five, il y a quelques mois, et qu'on te propose de jouer la C1, le minimum c'est d'avoir du respect"



🔴 Kévin Diaz déplore l'attitude de Ben Arfa envers Gourvennec et Létang. pic.twitter.com/oDAWEg8UYr — After Foot RMC (@AfterRMC) April 8, 2022

Pour résumer La mise à l'écart d'Hatem Ben Arfa après son coup de sang contre Bordeaux (0-0) aurait eu des effets bénéfiques sur les joueurs du LOSC, qui supportaient de moins en moins ses sautes d'humeur. Et qui voyaient venir le moment où la soupape allait sauter.

Raphaël Nouet

Rédacteur